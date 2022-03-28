وفد من التفتيش القضائي يتفقد الأوضاع بنيابات بنغازي وإجدابيا

زار رئيس وأعضاء قسم التفتيش القضائي والكتابي بمكتب النائب العام، النيابات الابتدائية: شمال بنغازي، وجنوب بنغازي، وشرق بنغازي، وإجدابيا، والنيابات الجزئية التابعة لها، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير هيئة النيابة العامة مؤسساتياً وتنظيماً.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأحد، فإن الوفد اطلع على أعمال أعضاء النيابة العامة بغية تحديد مبلغ امتثال الإطار القضائي لموجبات الولاية، ومراعاة تقاليد المهنة، وتعيين مدى كفايته وقدرته على إدارة العمل المنوط به.

وبعرض تقارير التفتيش على المستشار النائب العام، وجه الوكلاء بتضمين الملاحظات المسجلة حول منظومة العمل في خطة التطوير مقترنة بالمعالجة الملائمة لها، مع تنبيه الأعضاء إلى ما شاع من أخطاء في مجال العمل، ووضع احتياجات المورد البشري من التدريب والتنمية المعرفية في الخطة المعنية بالتأهيل والتطوير لسنة 2022.