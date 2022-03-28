إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في الجنوب

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب أمس الأحد.

وأُجريت تحاليل لـ13 عينة، أظهرت سلبية 11 منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

واكتشفت حالة جديدة في سبها، والأخرى بأم الأرانب، فيما لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وأخذ منحى الإصابات بالفيروس في التراجع، بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز، حيث تتراوح الحالات اليومية بين إصابة إلى خمس إصابات فقط.