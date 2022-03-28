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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 28 مارس 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 28 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس متقلب اليوم على أغلب المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على المناطق الساحلية وتتحول إلى جنوبية نشطة مثيرة للأتربة يوم الأربعاء.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(19-24) مْ ،وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الأربعاء حيث تتجاوز (30) مْ على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية هذا اليوم خاصة على سهل بنغازي والخليج.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24- 30) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والرمال يوم الأربعاء.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34) مْ وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الكفرة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30) مْ

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:23)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:58).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية 2022 الغد طقس الحرارة اليوم الحرارة السماء قليلة السماء صافية صافية صافية 12 20 قليلة زواره قي 20 19 16 الزاوية قليلة صافية السماء 12 12 قليلة ا ال 23 23 24 الزنتان 20 S البريقة 29 27 24 23 14 السحب السحب 24 15 درنة السماء صافية 32 قليلة صافية 17 15 30 30 30 رياح السماء السماء‏'‏

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