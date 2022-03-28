مصباح أوحيدة: بعثة الأمم المتحدة تعرقل التوافق الوطني

هاجم النائب مصباح أوحيدة، عضو مجلس النواب، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متهما إياها بعرقلة التوافق الوطني.

كتب مصباح أوحيدة على حسابه بموقع تويتر: “للأسف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرقل التوافق الوطني لأنها ليست شريكة فيه” على حد تعبيره.