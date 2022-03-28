مصباح أوحيدة: بعثة الأمم المتحدة تعرقل التوافق الوطني

هاجم النائب مصباح أوحيدة، عضو مجلس النواب، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متهما إياها بعرقلة التوافق الوطني.
كتب مصباح أوحيدة على حسابه بموقع تويتر: “للأسف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرقل التوافق الوطني لأنها ليست شريكة فيه” على حد تعبيره.
هاجم النائب مصباح أوحيدة، عضو مجلس النواب، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متهما إياها بعرقلة التوافق الوطني.
كتب مصباح أوحيدة على حسابه بموقع تويتر: “للأسف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرقل التوافق الوطني لأنها ليست شريكة فيه” على حد تعبيره.
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