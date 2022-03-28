قشوط: نحن في أزمة كارثية لا يشعر بها المواطن

رأى سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة»، أننا في أزمة كارثية لا يشعر بها المواطن، على حسب حديثه.

وقال قشوط في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الوضع من اجتماع جنيف وتونس وخلص إلى ولادة حكومة مهامها الأساسية المعلنة؛ إجراء انتخابات في موعدها إلى الذهاب لتعديل الاعلان الدستوري 12 وخلص إلى ولادة حكومة ثانية بدون وضع آلية للإلغاء، الحكومة السابقة وأيضا مهامها المعلنة إنجاز انتخابات في الوقت المحدد”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “نتج عنها وضع المواطن والوطن في محك، تحك في مرحاها وتسحن له معيشته وتفتت له أوصاله وتمزق له أوتاره ويعود السبب -جزء منه- بمخطط خارجي هدفه تبديد ما تبقى من موارد البلاد”، بحسب قوله.

وتابع “السبب الثاني، إصدار قرارات بنظام المرابيع والجهوية والحسابات الضيقة، تدخلنا في مركز الزوبعة، الآن نحن في أزمه كارثية حقيقية لا يشعر بها المواطن حتى ينهض من دواخات الزوبعة والدوار تجعله يكفر بكل ما سبق من متصدرين للمشهد السياسي والانقلاب عليه بالقوة”، على حد وصفه.