أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة شرقا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض معظم المنطقة الشرقية إلى طقس متقلب اليوم الإثنين، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و34 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على المناطق الساحلية، تتحول إلى جنوبية نشطة مثيرة للأتربة يوم الأربعاء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا الأربعاء، حيث تتجاوز 30 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية، نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية اليوم، خاصة على سهل بنغازي والخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب إلى صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، وتكون جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والرمال يوم الأربعاء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الأربعاء.