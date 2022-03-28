طرابلس.. مبادرة الدب الأحمر تعلن عن تجميع الألعاب القديمة

أطلقت مجموعة من الشباب النشطاء والفنانين في مدينة طرابلس مبادرة لدعم الأطفال، وخاصة ممن حرموا من أسرهم ومن لجأ منهم إلى دور الرعاية، وذلك عبر توفير الألعاب لهم بفكرة أدت إلى مبادرة بتعاون الناس تحت مسمى “الدب الأحمر” .

وتعرف مجموعة الدب الأحمر عن نفسها، في حسابيها على فيس بوك وتويتر، بأنها مبادرة محلية لتجميع الألعاب القديمة و إعادة تغليفها بعلامة تجارية جديدة، ليتم توزيعها على دور رعاية الأطفال في عموم ليبيا.

ويحرص شباب المبادرة على العناية بالألعاب القديمة بعد تجميعها ومعالجة أي عيوب إن وجدت، والأهم إعادة تغليفها لتبدو جديدة، حين تصل الطفل المستهدف بالهدية ويفتتح صندوق اللعبة.

وتؤكد مجموعة الدب الأحمر، عبر كل منشوراتها، أن اللعب حاجة أساسية في تكوين أي طفل، وقد لاحظت المجموعة ألا أحد يصنف مجال اللعب عند الأطفال من الأولويات، ومن هنا كان حرص المبادرة على أن يكون لكل طفل الحق في اللعب ولديه لعبة.

وأشارت مجموعة الدب الأحمر، في آخر منشوراتها الذي دعت فيه الجميع إلى التعاون بتقديم الألعاب القديمة التي لم يعودوا بحاجة إليها؛ إلى المساهمة في هذا العمل الخيري لرسم البسمة في عيون الصغار، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، بالتزامن مع تفشي الغلاء غير المسبوق في السلع، والذي طال كذلك ألعاب الأطفال.

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