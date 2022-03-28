الارصاد: طقس متقلب وسقوط للأمطار بهذه المناطق.. ومنخفض جوي قادم يوم الاربعاء

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 28/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون متقلب هذا اليوم على أغلب المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على سهل بنغازي والخليج وتكاثر للسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي, وتكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق جنوب ليبيا – مناطق الوسط ومعظم المناطق الشرقية ما بين (27 – 34)مْ, بينما تسجل انخفاض ملحوظ على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح ما بين (18 – 23 )مْ مع رياح باردة نسبيا.

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الأربعاء بأمتداد منخفض جوي وكتلة هوائية ساخنة بمشيئة الله مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء من مساء يوم الخميس. والله اعلم.