الحاجي: روسيا رفضت عرض حفتر بإرسال مليشيات ليبية خشية اختراق صفوفها

قال جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن ليبيا منطقة نفوذ أمريكي في عالم القوة والتحالفات وجميع القوى الدولية تعمل بهذا الواقع بما فيهم روسيا، وفق قوله.

وتابع قائلًا على فيسبوك: “من يردد أن أي حاكم عربي دون استثناء مهما علا شأنه ونحن نعلم أنهم جميعاً معينين مدرجين بقلم رصاص لاعب مؤثر في الشأن الليبي يراجع نفسه دروشة، ومساهمة في تضليل الرأي العام هم مجرد كومبارس يتلقى دوره مكتوب ويؤديه على أكمل وجه مهما كان هذا الدور متناقض أو حتى سخيف إن أراد أن يستمر على الكرسي” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا “ليبيا يا سادة منطقة نفوذ أمريكي في عالم القوة والتحالفات وجميع القوى الدولية تعمل بهذا الواقع بما فيهم روسيا، ومن أدخل روسيا في ليبيا عميل رسمي أمريكي “مجرم الحرب حفتر”..! وكلاهما الأمريكي والروسي يعلم هذا ومع ذلك لحسابات يطول شرحها في أفريقيا لصالح “رئيسه” وليبيا مجرد بوابة عبور لروسيا في افريقيا واضحة وضوح الشمس وأبعادها والغاية منها أيضاً وعلاجها اتضح اليوم في “أوكرانيا” ويتبع تفصيله” وفق تعبيره.

واختتم قائلًا: “عندما عرض مجرم الحرب حفتر خدماته لإرسال مليشيات “ليبية” إلى روسيا رفضت روسيا برد دبلوماسي وهي على يقين من أن من سيرسلهم حفتر عملاء يخترقون صفوفها في الحرب على أوكرانيا..!.. يبيقى السؤال كيف تنساق ورسيا مع من تعلم يقيناً أنه عميل أمريكي..؟ الاجابة موجودة على الواقع أمامنا وهذا ليس تحليل بل حقائق بالدليل” على حد تعبيره.