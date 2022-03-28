أجواء ليبيا .. طقس متقلب الاثنين ورياح مثيرة للأتربة الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرته عن أحوال الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة ولخصها في طقس متقلب، الاثنين، على غالبية المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وتوقعت نشرة المركز بالنسبة للمنطقة الغربية من رأس اجدير وجبل نفوسة مروراً بسهل الجفارة وحتى سرت شرقا، السماء صافية إلى قليلة السحب، أما الرياح فشمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا على المناطق الساحلية وتتحول إلى جنوبية نشطة مثيرة للأتربة الأربعاء.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، على الساحل الغربي ما بين19 و 24 مْ ،وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا، الأربعاء، لتتجاوز 30 مْ على غالبية المناطق.

ولخصت نشرة المركز حالة الطقس لوسط الساحل الشرقي بدءًا من الخليج وجنوبًا إلى الواحات ومرادة ثم شرقًا إلى سهل بنغازي حتى امساعد، بأن حالة السماء قليلة السحب تتكاثر، الاثنين، على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، أما الرياح فجنوبية شرقية نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، الاثنين، خاصة على سهل بنغازي والخليج، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 24 و30 مْ وتسجل انخفاضًا الثلاثاء.

وأورد المركز في نشرته تفصيلاً لحالة الطقس في مدن هون وسوكنة وودان والفقهاء بالمنطقة الوسطى جنوبي الساحل وغرباً إلى الحمادة الحمراء وحتى غدامس جنوبًا وإلى سبها وغات، حيث تكون السماء قليلة السحب إلى صافية، أما الرياح فشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والرمال، الأربعاء، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 29 و34 مْ وتسجل ارتفاعًا الأربعاء.

واختتم المركز نشرته بمنطقة الجنوب الغربي حيث مدينة الكفرة ومنطقة السرير وبلدة تازربو، وتوقع أن تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الكفرة، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 27 و30 مْ.

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