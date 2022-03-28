مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء في حفل تخريج ضباط وزارة الداخلية

بنغازي 28 مارس 2022 (وال) _ أقيم صباح يوم أمس الأحد مراسم تخريج الدفعة الثانية من ضباط وزارة الداخلية بالمعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة السيد (علي فرج القطراني) نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

هذا و حضر حفل التخريج السيد رئيس أركان الجيش الليبي، و وزير الداخلية بالحكومة الليبية، وعدد من وزراء الحكومة الليبية، وبعض من أعضاء مجلس النواب، ومن القيادات العسكرية، ومن السادة مدراء المكاتب والأجهزة والإدارات العامة ومدراء الأمن ومن القيادات الإجتماعية.

وبدوره، أثنى السيد (علي فرج القطراني) نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، على كافة المجهودات المبذولة من أجل الرقي بمستوى المؤسسة الشرطية، والرفع من كفاءتها، مشدداً على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية كونها الرادع الأول للجريمة، والسد المنيع الذي يذود دون الأرض والعرض، ويحمي المواطن وممتلكاته .

وفي ختام كلمته، أكد سيادته للخريجين، بأن مهمتهم ليست بالسهلة وتتطلب قدراً عالياً من الإنضباط والعمل المحترف، موكداً بأنهم يحضون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي، الذي يرى فيهم السد المنيع ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم وتُصان بهم سيادة الوطن. (وال _ بنغازي) إ م

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