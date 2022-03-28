عبد العزير: يبوني ندعم المصالحة وجماعة النظام السابق شدت مناصب أقوى من قبل

أكد محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن البعض طالبه بدعم المصالحة الوطنية، معربا عن استغرابه، قائلا: “كيف ذلك وجماعة النظام السابق شدت مناصب أقوى من مناصبهم قبل فبراير؟”، وفقا لوصفه.

وقال عبد العزيز، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كلمني واحد قالي نبوك تدعم المصالحة!! فقلت له تمام.. بس المصالحة بين من ومن؟”، بحسب تعبيره.

وأضاف “هما جماعة النظام السابق كلها روحت وشدت مناصب أقوى من مناصبهم اللي كانوا فيها قبل فبراير!! على حد قوله.