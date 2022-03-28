بوجواري يستعرض مع سفيرة بريطانيا الوضع الصحي ببلدية بنغازي

استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، مع سفيرة المملكة المُتحدة كارولين هورندال، ومُمثلة مُنظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف؛ أهم ملامح الواقع الصحي وجهود الاستجابة الإنسانية في البلاد، فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، خاصةً في بنغازي، بما في ذلك التحديات والأولويات الصحية.

وأعلنت السفيرة البريطانية، في الاجتماع، أن المملكة المتحدة بصدد إرسال شُحنة غير مسبوقة من المُساعدات الطبية إلى ليبيا تتضمن مُستلزمات الوقاية الشخصية لجائحة كورونا بوزن 44 طنًا.

وأوضحت هورندال أن هذه الشحنة ستصل إلى ميناء بنغازي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليتم توزيعها على المؤسسات الصحية المختلفة شرق وجنوب وغرب البلاد، بتعاون مُشترك مع مُنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية.

وبحث بوجواري مع السفيرة العديد من الملفات في إطار التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتعليم والمجالات الصحية المختلفة إضافة العملية الانتخابية في البلاد والمُصالحة الوطنية، فيما أبدت السفيرة سعادتها لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى .

وأشارت مُمثلة مُنظمة الصحة العالمية في ليبيا -من جانبها- إلى استمرار منظمة الصحة العالمية ببذل قصارى الجهود لدعم عمليات الاستجابة للاحتياجات الصحية في البلاد في ظل جائحة كورونا بالتعاون مع الدولة الليبية وبدعم من الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم المملكة المتحدة، كما أشادت بالتسهيلات اللوجستية التي تقدمها بلدية بنغازي لتسهيل أنشطة الاستجابة الصحية في ظل الظروف الراهنة .

تجدر الإشارة إلى أن زيارة السفيرة البريطانية لمدينة بنغازي لقيت اعتراضًا من العديد من المؤسسات والأفراد شرق البلاد على خلفيات موقف السفارة من المسار السياسي الليبي وما تضمنه من تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، علاوةً على الاعتقاد السائد لدى التيارات والأحزاب الوطنية الليبية بأن المملكة المتحدة تقف إلى جانب ما ترى أنه إسلام سياسي معتدل، والمتمثل في حركة الإخوان المسلمين وغيرها من كتل دينية سياسية.

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