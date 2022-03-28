جاب الله الشيباني: نقترح تعويض أهالي تاورغاء على مراحل

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إنه رغم التعقيدات التي تصاحب تعويض أهالي تاورغاء نظراً لتعدد الفئات وتنوع أوضاعها فهناك من يسكن المخيمات وهناك من أثقل كاهله الإيجار لعدة سنوات وهناك من عاد إلى تاورغاء وقام بالصيانة بالمجهود الذاتي وهناك من يسكن المدارس بتاورغاء، فبعد دراسة ومناقشات شديدة التعقيد، استقر الرأي القابل للتعديل أن يتم التعويض على مراحل.

أضاف الشيباني على فيسبوك “هناك طبعا أولويات تفرضها الظروف الحالية، هذا ما اضطرنا الى مخاطبة الحكومة بمنح بدل إيجار للمخيمات المستهدفة بالإخلاء تم يأتي بعدهم في الترتيب الأهالي الذين رجعوا إلى تاورغاء سواء الذين يقطنون المدارس والمرافق العامة او الذين قاموا بصيانة منازلهم بالمجهود الذاتي، وبعد مناقشة الموضوع مع الجهات المختصة تم الاتفاق أيضًا على أن تقدم لجنة التعويضات المركزية مذكرة إلى وزير الإسكان بشان تعويض عدد ” 7542 ” عائلة أي بمعنى جميع نازحي تاورغاء بعد أن تم إدراجها اخيرا من ضمن المناطق المتضررة من أحداث فبراير، على أن يقوم وزير الإسكان بإحالة المقترح لرئاسة الوزراء ونحن بدورنا سنتابع الأمر مع الحكومة التي أبدت تفهمها للوضع واستعدادها لتقديم اللازم وحرصها على إتمام الإجراءات بأسرع وقت ممكن”.