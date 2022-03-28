داخلية تصريف الأعمال تتابع سير العمل في منفذ رأس اجدير الحدودي

ليبيا- تفقد عدد من المسؤولين بالإدارة العامة لأمن المنافذ في وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال سير العمل في منفذ راس اجدير الحدودي.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد أتى التفقد بناء على تعليمات الوزير خالد التيجاني، لمعاينة مستوى الأداء في تقديم الخدمات للمواطنين والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها أن تساهم في تذليل العقبات وإنجاحه.

وشدد رئيس المركز بمديرية أمن المنفذ بالإدارة العامة لأمن المنافذ العميد أكرم باسكال على أن العمل بالمنفذ يسير بشكل جيد، والعمل جارٍ على حلحلة المشاكل التي تواجهه لرفع المعاناة عن المسافرين وتقديم الخدمات وفق القوانين والتشريعات النافذة.

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