نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا ليوم الإثنين (2022/03/28 )

طرابلس 28 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة الصيــد البحري المتوقعة على ساحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/03/28 )

ويحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح شرش نشط على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة هذا اليوم وشلوق على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب .

• الريح شرش ويكون متغير الاتجاه إلى شلوق على الساحل من زوارة إلى الخمس يوم الغد سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة، تصل إلى (25)عقدة هذا اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤية جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق.

• الريح شلوق ويكون بحري إلى براني يوم الغد تتراوح سرعته ما بين (05 – 20) عقدة ، تصل إلى (25)عقدة على الساحل من درنه إلى طبرق .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة متوسطة إلى جيدة بسبب إثارة الأتربة. (وال _ طرابلس)

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