تكريم 26 طالبا ليبيًا تحصلوا على تراتيب متقدمة في مبادرة الموهوبين العرب

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كرّمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” الأحد 26 طالباً تحصلوا على تراتيب متقدمة في يناير الماضي في مسابقة مبادرة الموهوبين العرب.

وتشرف على تنفيذ المسابقة مؤسسة الملك “عبد العزيز” ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

تكريم الموهوبين

وعبر وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف عن اعتزازه بالطلبة المكرمين لبلوغهم درجات متقدمة. وأكد أنهم المستقبل لليبيا.

كما قدّم المقريف الشكر لأولياء أمور الطلبة المكرمين، وللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” لمواكبتها المهرجانات، وحرصها على تمثيل دولة ليبيا خير تمثيل.

ومن جانبه شدد مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور علي الوافي. على أهمية الاستفادة من الموهوبين المحتفى بتكريمهم، وخلق فرص ومناخات لإبداعاتهم.

كما أكد الوافي حرص المركز والوزارة على تبني أي مشاريع، وأفكار، والالتفات للطاقات الواعدة. وأشاد بدور الآباء والأمهات في دعم أبنائهم الموهوبين، والعمل بلا كلل ولا ملل، من أجل نجاحهم.

مسابقة الموهوبين العرب

كما أوضح الدكتور علي قنون منسق دولة ليبيا في مسابقة مبادرة الموهوبين العرب متطلبات المشاركة في المسابقة، والتي من بينها الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وأن يكون الطالب المشارك من مواليد عام 2005.

وقال، إن “عدد 230 طالبا تقدموا للمشاركة. وتم اعتماد 50 منهم فقط لانطباق الشروط عليهم. و36 من بينهم فقط من دخلوا للامتحان، و26 اجتازوا المسابقة”. كما أوضح أنه “تحصل على تراتيب متقدمة (6 من المواهب الاستثنائية، و15 من الموهوبين، و5 من الواعدين الموهوبين)”.

ومسابقة مبادرة الموهوبين العرب الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب. وهي مبادرة على مستوى العالم العربي تركز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين.