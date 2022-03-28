رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرق ليبيا

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طقس متقلب تشهده مناطق شرق ليبيا، اليوم الإثنين، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على سهل بنغازي والخليج.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هناك احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح، أن درجات الحرارة تكون مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق جنوب ليبيا ومناطق الوسط ومعظم المناطق الشرقية ما بين (27 – 34) مئوية. بينما تسجل انخفاضا ملحوظا على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح ما بين (18 – 23) مئوية مع رياح باردة نسبيا.

وذكرت الأرصاد، أن مناطق غرب ليبيا تتأثر يوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي. وكتلة هوائية ساخنة مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة. ولفتت إلى أن من المتوقع أن تتحسن الأجواء من مساء يوم الخميس.