المنفي يستعرض للافي وجمعة جهود الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأحد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها وليد اللافي.

واستعرض الاجتماع جهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وعمله المستمر لإنجاح هذا الملف، بالتواصل مع كل أطراف العملية السياسية لتحقيق المصالحة الاجتماعية والسياسية والعسكرية.

وعبر وزيرا الدولة عن تأييدهما الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود المجلس في استمرار دعم المصالحة الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.

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