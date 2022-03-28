وفد من الشرطة السياحية يصل إلى البرازيل لاسترداد أحد التماثيل الليبية

وصل نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عميد أحمد الرياحي، يرافقه وفد مكون من مندوب عن وزارة الخارجية الليبية، وخبير من مصلحة الآثار، إلى البرازيل، ضمن مهمة عملية للكشف عن تمثال أثري تم تهريبه إلى البرازيل وإثبات ملكية الدولة الليبية له.

والتقى الوفد بالقاضية المكلفة بملف قضية التمثال؛ لطلب أجل لمدة معينة، حتى يتم إجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة التي تم أخذها من رأس التمثال.

ووفقًا لوزارة الداخلية فقد أبدت القاضية موافقتها على منح الوفد الأجل المطلوب لحين استكمال الإجراءات، كما التقى الوفد أعضاء الشرطة الفيدرالية البرازيلية بمقرهم للسماح للخبير بإجراء عملية الكشف المبدئية على هذه القطعة.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الليبية في البرازيل اضطلعت مؤخرًا بدور في عمليات التنسيق بين الوفد الليبي والسلطات البرازيلية في هذا الشأن.

وتعرف ليبيا عشرات القضايا المماثلة في ظل تهريب الآثار، حيث استغل المهربون الفوضى التي شهدتها البلاد في تنشيط عمليات التهريب ونهب الآثار الليبية في شرق البلاد وغربها، فيما تسعى الجهات ذات العلاقة إلى استردادها.

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