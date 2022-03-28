ستيفاني: يجب حماية استقلالية مؤسسة النفط والبنك المركزي من الاضطرابات السياسية

طالبت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، بضرورة ضمان استقلالية مؤسستي النفط والاستثمار والمصرف المركزي.

وقالت ستيفاني، عبر تويتر “يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية”.

وأضافت “هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر”.

وتابعت “ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا”.