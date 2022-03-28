(ويليامز) تدعو إلى حماية استقلالية مؤسستي النفط والاستثمار والمصرف المركزي من الاضطرابات السياسية وأن تكون ملك لليبيين

طرابلس 28 مارس 2022 (وال) – دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ” ستيفاني ويليامز” إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية .

وقالت إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر.

وأضافت ” ويليامز ” في تغريدة على حسابها في موقع ” تويتر” ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا. (وال _ طرابلس)

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