باشاغا للشعب : سندخل طرابلس خلال أيام دون إراقة الدماء .. والمصالحة يجب أن لا تستثني أحدا

بشر رئيس حكومة الاستقرار، فتحي باشاغا، بأن حكومته ستكون متواجدة في العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل سلس ودون إراقة دماء، ذلك لأن مجموعات مسلحة وقفت بجانب حكومة الدبيبة لكنها تراجعت عن ذلك.

وأوضح باشاغا أنه جرى تشكيل مجموعات تتصل بالمجموعات المسلحة وأخرى تتصل بالسياسيين في الغرب الليبي، بالإضافة إلى اتصالات دولية مكثفة لخلق أجواء ملائمة، لأن الحكومة منتهية الولاية أحدثت تشويشا إعلاميا، والآن الرأي العام تغير كثيرا في الأوساط المسلحة والسياسية.

وأضاف باشاغا أن المواجهة مع الدبيبة تتم بقوة القانون ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح، مشددا في ذات الوقت على ضرورة أن تكون المصالحة الليبية شاملة دون استثناء أحد.

وفي وقت سابق أشار باشاغا إلى أن الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس، قائلا: نحن دخلنا فعليا في مرحلة التسليم والتسلم.

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