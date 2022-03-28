الرباعي: نرفض المساس بالتعديل الدستوري الـ 12 الصادر عن مجلس النواب

قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، إن مجلس النواب لم يصدر بعد قرارا رسميا بشأن الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة إعداد قاعدة دستورية وفق مقترح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

أضافت في تصريحات صحفية، أن الموافقة على إعداد قاعدة دستورية ليست مرفوضة شرط عدم المساس بالتعديل الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب، ووفق القانون، لا يجوز العبث بأهم وثيقة للبلاد أو المساس بها.

وتابعت أن الموافقة عل مقترح ستيفاني وإعداد قاعدة دستورية هو استمرار للمراحل الانتقالية، ونحن ندفع نحو الاستفتاء على الدستور وإنهاء المراحل، لا إيجاد قاعدة جديدة مؤقتة.