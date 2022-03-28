بوستة: مجلس الدولة يتجه للمطالبة بانتخابات برلمانية في أسرع وقت

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، شعبان بوستة، إن مجلس الدولة يتجه إلى المطالبة بعقد انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن بحيث لا تتجاوز هذه السنة، ونرى أن البرلمان القادم من الأفضل أن يتولى مهمة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أضاف في تصريحات صحفية، أنه إذا تم التوافق على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نرى أنها يجب أن تتم وفق قاعدة دستورية شفافة غير مفصلة على أشخاص، وأن انتخابات 24 ديسمبر انتهت بعدم إجراء أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وذلك نتيجة عدم الشفافية في وضع المعايير القانونية.

وتابع قائلاً أن مجلس الدولة انتخب اللجنة الخاصة بوضع القاعدة الدستورية وفقًا لمبادرة البعثة الأممية، وكان يفترض أن يحضر معنا أعضاء مجلس النواب ولكن لم يأتوا إلى تونس، وقد ناقشنا في تونس القاعدة الدستورية التي صوت عليها المجلس في السابق ومدى إمكانية إدخال تعديلات عليها، وأبدينا للبعثة استعدادنًا للقاء أعضاء مجلس النواب للوصول إلى انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن تلبية لرغبة الشارع الليبي الذي خرج في تظاهرات.