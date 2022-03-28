«السيرة العامرية» مسلسل ليبي جديد لشهر رمضان

ستتنافس القنوات الليبية على تحقيق أعلى نسب المشاهدة وذلك بعرض عدد من الأعمال الدرامية الجديدة ومنها مسلسل «السيرة العامرية» الذي يعتبر من أضخم الإنتاجات لهذا الموسم وسيعرض على قناة 2018 وهو من تأليف وإخراج نزار الحراري، وبطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد عثمان وأحمد ابراهيم وسعد الجازوي وواصف الخويلدي وعبد الرزاق أبورونية ونضال كحلول وخدرجة صبري وعبد السيد آدم وزبيدة قاسم مع عدد من الممثلين التونسيين من أبرزهم النجمان كمال التواتي وأحمد الحفيان.

والمسلسل دراما تاريخية يتوقف عند حقبات تاريخية مختلفة وصولا الى حي الأكواخ، بما يعني أنه يحاول الخوض في مسارات تاريخية وسياسية واجتماعية من خلال عوائل وشخصيات تصنع الأحداث المتلاحقة التي ينتظر أن يكون لها جزء ثان في رمضان 2023

تم تصوير المسلسل في تونس، وأثارت ظروف التصوير جدلا واسعا بعد شريط الفيديو الذي نشرته الممثلة الكبيرة زبيدة قاسم وتحدثت فيه عن حالة الإهمال التي واجهتها منذ وصولها الى مطار تونس قرطاج، كما تحدثت عن واقع التصوير المزري والأجر الضعيف، ونددت بتهميشها وبعض الفنانين مثل سعد الجازوي من بوستر المسلسل، وقد تعاطف الجمهور الليبي مع الفنانة زبيدة قاسم صاحبة التاريخ الفني الكبير في الساحة الليبية.