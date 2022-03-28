وليامز تقول إنه يجب حماية واستقلالية المؤسسات السيادية بليبيا من الاضطرابات السياسية

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دعت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والمصرف المركزي عن الاضطرابات السياسية.

وقالت وليامز، “يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية”.

2/1 يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 28, 2022

وأضافت وليامز، إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر.

وقالت، “ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا”.