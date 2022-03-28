المرعاش: الزيارة الأولى للسفيرة البريطانية لبنغازي تشير أن الموقف البريطاني يشهد تغيرًا

ليبيا – علق اعتبر المحلل الليبي كامل المرعاش على زيارة السفيرة البريطانية كارولين هورندل لمدينة بنغازي وهي الأولى لها.

المرعاش قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن الجميع بات يدرك فشل مشاورات وليامز ومحاولتها إعادة مسار التسوية إلى المربع الأول.

وأشار إلى أن الموقف البريطاني بدأ يشهد تغيرًا، فلندن تسعى لضمان عدم تأثر صادرات النفط والغاز الليبيين في هذا الظرف الحرج الذي يمر به العالم.

وأوضح أن الزيارة الأولى للسفيرة البريطانية لبنغازي تشير لاقتناع بلادها بأحقية البرلمان في سن قوانين الانتخابات وتغيير الحكومة في ليبيا وتخليها عن دعم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، والذي ما زال متمسكًا بعدم تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاآغا.

كما اعتبر أن السفيرة تحاول من خلال الزيارة إصلاح مواقفها السابقة واسترضاء البرلمان، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه مباشر من وزارة الخارجية البريطانية للوزيرة بعد تصريحاتها “المثيرة للجدل”، وتدخلها المباشر في مسألة من يقر القاعدة الدستورية ومن يقر اعتماد حكومة جديدة.

وأوضح أنه بعد الانتقادات اللاذعة من البرلمان، حاولت بريطانيا تصحيح مواقفها، خوفًا من غضب الليبيين الذين استفزتهم تصريحات السفيرة، محاولة ضمان عدم تأثر إمدادات النفط، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه سوق النفط والغاز من نقص الإمدادات، بسبب مقاطعة الدول الغربية لنفط وغاز روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية