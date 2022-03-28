السفير الأميركي ينفي وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات الليبية

فنّد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ما نشرته مواقع وصحف عربية مؤخرًا من “مزاعم وروايات كاذبة”، بحسب توصيفه، تستند إلى مصادر لم تسمّها، زاعمة وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات.

وأضاف نورلاند عبر تغريدة له على حساب السفارة، بموقع تويتر الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية تواصل دعم الجهود لإجراء “انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن”، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن موقع إلكتروني وصحيفة عربية عبر موقعها بشبكة الإنترنت كشفت عن ما قالت إنه كواليس مقترح غربي لتنظيم انتخابات عامة في ليبيا منتصف عام 2023

واستندت الصحف المعنية، السبت، إلى أنها استقت معلوماتها من مصادر ليبية وصفتها بالمتطابقة، دون أن تسمّها، ما نفته الولايات المتحدة عبر سفيرها نورلاند، جملةً وتفصيلاً.

وأوضحت الصحف أن المقترح متداول في بعض الأوساط الليبية ويفضي إلى انتخابات عامة منتصف العام المقبل، وسط اعتراض من جانب بعض الأطراف الليبية، وتحديدًا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

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