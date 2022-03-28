الزائدي: حلف الناتو على حافة الانهيار التام

قال مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، إنه لأكثر من شهر تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتستمر ردة الفعل الغربية الموجهة أمريكيا من خلال تشديد العقوبات السياسية والاقتصادية وإرسال شحنات السلاح إلى أوكرانيا، وتمتد آثارها إلى كل مناطق العالم خاصة منطقتنا العربية.

أضاف في مقالٍ على حسابه بموقع فيسبوك: “لا شك أنها ستقود إلى إعادة تشكيل منظومة العلاقات الدولية، ولقد ظهرت بوادرها مباشرة، فالصين والهند تتخذان موقفا مغايرا لما تراه أمريكا، والأمريكيون سارعوا إلى تغيير خطابهم تجاه إيران وفنزويلا، دولة الكيان الصهيوني تحاول استغلال المتغيرات بالاختباء داخل المنظومة العربية لتأمين حماية لنفسها فهي لم تعد ترى أن الغرب قادر على فعل ذلك”.

وتابع قائلاً: “في تقديري رغم الضجيج الإعلامي الذي يحاول الإيحاء بأن حلف الناتو لا يزال قويا، وهو في أكثر حالاته قوة ووحدة، هو اليوم على حافة الانهيار التام، فلم يستطع اتخاذ قرار بالدفاع عن أوكرانيا التي كان يدفعها إلى مواجهة روسيا ويحول أراضيها إلى قاعدة لتواجده ومركز لأبحاثه العسكرية البيولوجية والكيميائية وتشجيعها لإنتاج السلاح النووي، واستعاض عن فشله بأعمال أخذت شكل أفعال العصابات بتهريب أسلحة ومرتزقة، والقيام ببعض التمظهرات الدعائية لطمأنة أعضائه وخاصة من شرق أوروبا، وأتصور أنه فشل في ذلك فأغلب دول حلف وارسو سابقا باستثناء البلطيقيين وبولندا رفضوا الإقدام على إجراءات لدعم أوكرانيا عسكريا، ولعل رفض المجر العلني المشاركة في العقوبات الاقتصادية على روسيا ولم يسمح حتى بمرور الدعم العسكري عبر هنجاريا”.

وواصل الزائدي: “الاتحاد الأوروبي أيضا أظهر ضعفا واضحا فلم يستطع سوى الرضوخ للمطالب الأمريكية والإنجليزية، وخرجت أصوات قوية بتعزيز الاتحاد الأوروبي ودفعه للاستقلال عن القرار الأنجلوسكسوني، ولعل القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية قوامها نصف مليون جندي وفرض قيمة 3% من الناتج القومي الإجمالي لكل دولة للصرف على الجيوش، وخروج ألمانيا عن مجموعة الضوابط المفروضة منذ الحرب العالمية الثانية، دليل على أن الحلف الأطلسي سينهار قريبا رغم محاولات بايدن”.

وأردف: “منطقتنا ستتأثر لا شك بالحرب الأوكرانية، فإيران ستتخلص من الضغط الغربي وستتحرر من العقوبات دون أن تدفع ثمنا لذلك، وهذا لا شك سيؤدي إلى زيادة نفوذها ودورها في المنطقة، دول الخليج أيضا لن تستطيع الركون للقوة الغربية، المغرب العربي ومصر والسودان ستكون منطقة صراع بين الغرب والروس والترك تماما كما ستكون الشام والعراق ساحة صراع وتدافع بين الروس والترك والإيرانيين”.

وختم قائلاً: “السؤال البديهي كيف سنتعامل مع هذه المتغيرات؟.. الإجابة ليست سهلة من حيث التحليل، وهي أصعب وأخطر من حيث التطبيق، فنحن نعيش نتاج أزمة فرضت علينا وخلقت حالة من الفوضى والعبث، فليس ممكنا وضع خطط إستراتيجية تؤدي إلى نتائج، فنحن منهمكون في حالة احتراب داخلي مفروضة في كل الوطن العربي بما في ذلك الأقطار التي تبدو مستقرة!، فالخطط الاستراتيجية تحتاج قيادة قوية مستقرة وقادرة على اتخاذ القرار، إذا ماذا بأيدينا؟ أم هل ننتظر؟، وفي تصوري هذا السؤال يتوجه إلى النخب الوطنية، عليها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية وتتقدم في زمن تحتاج الأوطان فيه لمن يقدم المبادرات”.