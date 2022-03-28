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الولايات المتحدة: ندعم استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قالت، السفارة الأمريكية في ليبيا إلى واشنطن تدعم بشدّة استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة “المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والمصرف المركزي” التي تعمل لصالح جميع الليبيين.

جاء ذلك على خلفية دعوة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، إلى حماية استقلالية ونزاهة تلك المؤسسات عن الاضطرابات السياسية.

وقالت وليامز، “يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية”.

وأضافت وليامز، إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر.

وقالت، “ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا”.


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صحيفة العنوان الليبية

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