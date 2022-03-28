المنفي يستعرض جهود المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في مكتبه بطرابلس مع وزيري الدولة بحكومة تصريف الأعمال، عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، من خلال مشروع المصالحة الوطنية وعمله المستمر لإنجاح هذا الملف، بالتواصل مع كل أطراف العملية السياسية لتحقيق المصالحة الاجتماعية والسياسية والعسكرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف الأطراف الفاعلة والمسؤولين للمضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

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