الولايات المتحدة تنفي وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا

نفى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ما تردد من أنباء عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا.

وشدد نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا على أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت السفارة الأمريكية في تغريدة منفصلة دعمها بشدّة استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة التي تعمل لصالح جميع الليبيين.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أكدت في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أنه يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية مؤكدا أن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر وتابع ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.