الصويعي: على المصرف المركزي والصديق الكبير تنفيذ كل ما يطلبه البرلمان كونه يتبع السلطة التشريعية

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي إن مصرف ليبيا المركزي يعتبر مؤسسة مالية ذات سيادة ومستقلة، لكن المصرف مرجعيته هي سيادة الدولة، وبالتالي مجلس النواب، وهو يعتبر من المناصب السيادية التي تتبع السلطة التشريعية.

الصويعي أعربت في تصريح لموقع “إرم نيوز” عن أملها أن يكون المصرف والصديق الكبير منصاعين لكل ما يقره مجلس النواب، مبينةً أنه حسب الاتفاق السياسي الذي أشار إلى أن قرارات المجلسين يتم اتخاذها بتوافق، وجب عليه أن ينفذ كل ما يطلب منه سواء من مجلس النواب أو مجلس الدولة، وفق قولها.

ولفتت إلى أن المحافظة على أموال الدولة الليبية وصرفها في الأوجه الصحيحة من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي، الذي يؤتمن على إعطاء الدولة لمستحقيها من رواتب وتغطية كل المصاريف المستحقة لليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية