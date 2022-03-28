عقيلة وحفتر في القاهرة .. مشاورات لكسر الجمود السياسي

قال مصدر لـ 218 إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وصلا إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية حول آخر التطورات السياسية.

وتأتي زيارة رئيس البرلمان والقائد العام للجيش للتشاور مع الجانب المصري، في إطار دعم القاهرة الحل التوافقي الليبي الليبي الذي أنتج الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، الذي أكد في وقت سابق قرب دخوله إلى طرابلس سلميًا وإمكانية حلحلة أزمة الحكومتين قريبًا.

وعلمت 218 من مصدر مطلع، أن مصر لديها تحفظات على تحركات المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تعد لاعبًا أساسيا في المصالحة بين الأطراف الليبية وتحاول من خلال ثقلها الإقليمي تقريب وجهات النظر ومنع تصاعد الأزمة الراهنة، مع الإشارة إلى أن هذه الزيارة بعد ساعات من لقاء السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندل إلى مدينة بنغازي ولقائها مسؤولين فاعلين، على رأسهم المشير خليفة حفتر، أيضا بالتزامن مع إرسال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بمبعوثين من طرفه إلى فرنسا وبريطانيا؛ سعيا للاعتراف بالحكومة.

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