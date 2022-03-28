سفيرة بريطانيا: نتفق مع ستيفاني حول ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط والمصرف المركزي

أكدت سفير بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندل، أن بلادها تتفق تماما مع ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، فيما يتعلق بضرورة ضمان نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي.

وقالت هورندل في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تتفق بريطانيا تمامًا مع المستشارة الخاصة للأمين العام على الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي وحمايتهم”.

وكانت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، قد طالبت بضرورة ضمان استقلالية مؤسستي النفط والاستثمار والمصرف المركزي.

وقالت ستيفاني، في تغريدتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين: “يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية”.

وأضافت “هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر”.

وتابعت “ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا”.