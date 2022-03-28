المقريف: الدراسة تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان

العنوان – طرابلس

حدد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، أيام الدراسة لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني في شهر رمضان المبارك، حتى الأسبوع الأول من الشهر.

وأوضح المقريف، في قراره أن الدراسة تكون بواقع (4) حصص في اليوم، ويترك الأمر لمديري المدارس في تحديد المواد الدراسية خلال اليوم الدراسي.

وأضاف وزير التعليم، أن مديرو المؤسسات التعليمية التي تعاني من ازدحام الفصول الدراسية لسنوات النقل يقومون بالتنسيق مع مراقبي التعليم لإيجاد الحلول المناسبة.

وشدد المقريف، على التأكيد بأن الدراسة مستمرة لتلاميذ وطلاب الشهادات العامة بواقع يوم دراسي كامل.