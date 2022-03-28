لكسب الاعتراف بحكومته.. باشاغا يرسل مبعوثين إلى فرنسا وبريطانيا

كشف مصدر لـ “218” أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أرسل مبعوثين إلى فرنسا وبريطانيا؛ لأجل كسب اعترافهما بالحكومة الجديدة.

وفي حين لم يذكر المصدر هوية المبعوثين، كان باشاغا قد أكد في مداخلة له مع قناة الحدث أن العودة إلى طرابلس ستتم خلال أيام، بعد موافقة بعض الدول التي كانت تعارض ذلك، دون أن يذكر تلك الدول ولا البلدان التي تؤيد اختياره من مجلس النواب رئيسًا للحكومة الليبية فيما أثنى على علاقاته الجيدة مع مصر تركيا وبعض الدول العربية، في مسعى تمهيدي لاعتراف كامل بشرعية الحكومة الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة باشاغا قد تولت مقاليد السلطة في شرق البلاد وجنوبها وباشرت مهامها من المقرات الحكومية في المنطقتين، فيما تعثرت محاولاتها لدخول طرابلس وعموم المنطقة الغربية؛ بسبب استمرار حكومة الدبيبة في رفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد، وسط مخاوف من عودة الصراع المسلح بين المتخاصمين.

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