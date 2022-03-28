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القطراني يطلب من مؤسسات وبلديات المنطقة الشرقية عدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طلب نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، من البلديات والمؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية تنفيذ منشوري رئيس الحكومة فتحي باشاغا، بشأن منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الدبيبة، باعتبارها منتهية الصلاحية.

وخاطب القطراني في بيان له، عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية ورؤساء دواوين الوزارات والمؤسسات الخدمية، بشأن عدم تنفيذ أي تعليمات أو ترتيب أي التزامات مالية صادرة عن حكومة الدبيبة، مع ضرورة التواصل في كافة المعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها مع وزراء الحكومة ممنوحة الثقة بموجب قرار مجلس النواب.

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قناة ليبيا الحدث

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