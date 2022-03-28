ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 March, 2022

طلب نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، من البلديات والمؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية تنفيذ منشوري رئيس الحكومة فتحي باشاغا، بشأن منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الدبيبة، باعتبارها منتهية الصلاحية.

وخاطب القطراني في بيان له، عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية ورؤساء دواوين الوزارات والمؤسسات الخدمية، بشأن عدم تنفيذ أي تعليمات أو ترتيب أي التزامات مالية صادرة عن حكومة الدبيبة، مع ضرورة التواصل في كافة المعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها مع وزراء الحكومة ممنوحة الثقة بموجب قرار مجلس النواب.