ليبيا تسجل 64 إصابة و4 وفيات بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر تحديثه اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا عبر بيان الأحد، عن تسلمه لعدد 809 عينات موزعة على نحو 16 مختبراً من كافة أرجاء البلاد.

وجاء في بيان المركز أن فحص العينات أسفر عن تسجيل 64 حالة إصابة بالفيروس في تناقص متواصل للحالات الإيجابية، فيما جاءت نتيجة العينات السلبية بعدد 745 حالة غير المصابة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أكثر الحالات المصابة من مدينة طرابلس بعدد 39 حالة إيجابية؛ كون العاصمة من أكثر المدن الليبية إجراءً للفحوصات، لتتوزع بقية الحالات المصابة على بقية المدن.

وسجل التحديث الوبائي اليومي وفاة 4 حالات متأثرة بالإصابة، 3 من المنطقة الغربية، وحالة واحدة من شرق البلاد فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أية حالة وفاة.

واختتم بيان المركز نتائجه بالإحصاءات العامة حيث وصل إجمالي الإصابات مذ تفشي الوباء إلى 501,559 فيما سجل 5,631 حالة نشطة، أما حالات الوفاة فقد بلغت 6408 والمتعافون 489,520 حالة.

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