المنفي: يجب عدم استخدام مؤسسة الاستثمار كورقة ضغط أو ابتزاز

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، الذي قدم إحاطة حول عمل المؤسسة، والجهود التي تقوم بها للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها.

واطلع رئيس المؤسسة، المنفي، على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة، والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي على استقلالية المؤسسة، باعتبارها صندوق سيادي ملكاً للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، وتكثيف الجهود لحمايتها.

وشدد المنفي على عدم المساس بأصولها، والعمل على دعمها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.