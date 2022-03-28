الدبيبة: نحتاج دعما دوليا للقضاء على خطر الألغام في ليبيا

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الاثنين بمدينة طرابلس، في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب، الذي نظمته وزارة دفاع حكومة الوحدة المؤقتة، بمشاركة المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب.

وذكر بيان صادر عن حكومة الوحدة المؤقتة، أن الفاعلية شهدت مشاركة بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، ووزير المواصلات ووكيلي وزارتي الخارجية والصناعة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وقال الدبيبة في كلمة له خلال الفاعلية: “هناك ضرورة للعمل بشكل جاد وتقديم الدعم اللازم محلياً ودولياً للقضاء على هذا الخطر الذي تعانيه ليبيا منذ العام 2011”.

وأجرى عقب الكلمات والعروض الضوئية، زيارة لعدد من الأجنحة في المعرض المصغر التي نُظمت على هامش فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب.

وخلال هذه الفعالية، جرى تقديم عدد من العروض الضوئية التي توضح مخاطر الألغام والمناشط التي نُفذت في البلاد خلال السنوات الماضية.