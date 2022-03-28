ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 March, 2022

جرى اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، اليوم الإثنين، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل المنفي، ورئيس النيجر وجهات النظر بشأن عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة تعزيز العمل في إطار تجمع دول الساحل والصحراء (س/ ص)، مؤكداً على أهمية خطوة إعادة مقر التجمع إلى العاصمة طرابلس، مشيراً أن ليبيا لن تدخر جهداً في تقديم الدعم للنهوض مجدداً بالتجمع، وتفعيله وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء مهامه.

وأعرب الرئيس النيجري، عن دعم ومساندة النيجر لعودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في مدينة طرابلس، لما يمثله التجمع من قوة إقليمية ذات أهمية عالمية، والذي سيمنح للقارة الإفريقية في بوابتها الشمالية ثقلها الاستراتيجي القوي.

كما بحث الرئيسان عدداً من الملفات الأمنية والعسكرية، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، ومنع الجرائم العابرة لها.