الرئاسي يلتقي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

طرابلس 28 مارس 2022 (وال) _التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور (علي محمود)، الذي قدم إحاطة حول عمل المؤسسة، والجهود التي تقوم بها للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها.

واطلع رئيس المؤسسة، السيد الرئيس، على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة، والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس على استقلالية المؤسسة، باعتبارها صندوق سيادي ملكاً للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، وتكثيف الجهود لحمايتها.

وشدد السيد الرئيس على عدم المساس بأصولها، والعمل على دعمها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها. (وال _ طرابلس) ح س

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