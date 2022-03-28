نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يفتتحان مقر وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية

وأكد القطراني بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق الجهود لإنجاح وتعزيز عمل الوزارة في كافة مدن ومناطق ليبيا كون العمل الملقىَ على عاتقها كبير جداً ويحتاج إلى التنظيم الدائم والتواصل المستمر وتسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بأفراد الأمن.

ومن ناحيته ثمن أبو زريبة الإهتمام الذي تحضى به الوزارة في المنطقة الشرقية من تجهيزات وتدريبات موكداً ان هذا النهج هو الطريق الوحيد نحو بناء دولة الأمن والأمان والاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين.