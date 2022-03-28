المنفي لـ«شكشك والشنطي»: ندعم جهودكما في مكافحة الفساد

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الإثنين، رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي.

وشدد المنفي، خلال اللقاء، على أهمية العمل الذي يقوم به الديوان والهيئة، باعتبارهما مؤسستان رقابيتان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

وطالب المنفي، رئيسي الديوان والهيئة، بضرورة استمرار العمل على نفس الوتيرة، للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات، وأكد دعم المجلس الرئاسي لجهودهما في مكافحة الفساد، تطبيقا للقوانين التشريعات النافذة.

من جهتهما، أكدا شكشك والشنطي، أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وإنسيابية.