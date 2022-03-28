ديوان مجلس النواب يبحث مشاكل والمكاتب الإدارات

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق ضم مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه مختلف الإدارات والمكاتب.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر مكتبة الإعلامي أنه جرى خلال الاجتماع بحث التزام كافة الإدارات والمكاتب بالخطط الموضوعة للربع الأول من العام الجاري، والمشاكل والصعوبات التي تواجه مختلف الإدارات والمكاتب.

واطلع رئيس الديوان على برامج التدريب والتأهيل لموظفي الديوان التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2022.م وكذلك الدورات المُستهدف تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري.