المنفي يؤكد على أهمية العمل الذي يقوم به ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه ظهر اليوم الإثنين، رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، على أهمية العمل الذي يقوم به الديوان والهيئة.

وأوضح المنفي أن المؤسستان تعتبران رقابيتان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

وشدد رئيس المجلس على رئيسا الديوان والهيئة، بضرورة استمرار العمل على نفس الوتيرة، للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

وأكد المنفي دعم المجلس الرئاسي لجهودهما في مكافحة الفساد، تطبيقا للقوانين التشريعات النافذة.

من جهتهما، أكد شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية.