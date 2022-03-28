المنفي يدعو الأجهزة الرقابية لصون موارد الدولة من التجاوزات

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيسَي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى المحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

وشدد المنفي خلال لقائه، الإثنين، برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، على أهمية عمل الجهازين الرقابيين بوصفهما مُخولان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

من جهتهما، أكد شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية، وفق بيان الرئاسي.

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